Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf einen positiven Wochenabschluss zu. Positive US-Vorgaben könnten dem SMI zu seinem sechsten Gewinntag in Folge verhelfen. Denn an der Wall Street schüttelten die Indizes am Vorabend ihr Minus zum Börsenschluss in Europa ab und drehten beflügelt von der anhaltenden KI-Phantasie ins Plus. «Viele sprechen schon von einer KI-Blase. Aber eine Blase ist per Definition keine, bis sie platzt», kommentierte eine Händlerin. Und derzeit werde der Anstieg an den Börsen von der Angst etwas zu verpassen genährt.