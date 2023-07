Nach dem holprigen Start in das zweite Semester zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag keine klare Eröffnungstendenz ab. Die Vorgaben liefern zudem kaum eine Orientierungshilfe. Die Wall Street hatte im verkürzten Handel am Montag zugelegt und bleibt am heutigen Unabhängigkeitstag (Independence Day) komplett geschlossen. In Asien geben die Börsen dagegen überwiegend nach.

04.07.2023 08:45