Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit Zahlen der Schwergewichte Nestlé und Roche sowie von rund einem Dutzend weiterer Unternehmen ihren Höhepunkt. Auch international nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. In den USA übertraf die Google-Mutter Alphabet mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Die angekündigten nochmals höheren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur wurden von den Anlegern allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen. Tesla hingegen enttäuschte mit einem deutlich unter den Erwartungen liegenden Gewinn.