Demgegenüber ziehen die Titel des Verpackungsherstellers SIG (+5,4 Prozent) deutlich an. Dem Unternehmen gelangen mit den Q1-Zahlen gleich mehrere positive Überraschungen. Zu den wenigen Gewinnern zählen auch noch Ypsomed (+2,9 Prozent) nach einer Hochstufung durch Barclays auf «Overweight». Deutliche Verluste zeichnen sich dagegen beim Reisedetailhändler Avolta (-3,1 Prozent) ab, nach einer Rückstufung durch die UBS.