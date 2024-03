Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Donnerstag eine etwas tiefere Eröffnung an. Allerdings dürfte dies vor allem dem Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis geschuldet sein, der das Bild etwas verzerrt. Vor dem Zinsentscheid der EZB am Nachmittag würden sich die Investoren auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sind sich Marktteilnehmer einig. Die Vorgaben aus Übersee geben Händlern zufolge ebenfalls keine klare Richtung vor. In den USA hat die Wall Street zur Wochenmitte fester geschlossen. In Asien tendieren die Märkte uneinheitlich.

07.03.2024 08:45