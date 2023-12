Am Schweizer Aktienmarkt könnte am Montag die nächste Hunderter-Schwelle zurückerobert werden. Laut vorbörslichen Indikationen startet der Leitindex SMI jenseits der 10'900er Marke. Unterstützung erhält er dabei von der Wall Street, die am Freitag mit Gewinnen in den Dezember gestartet war. In Asien finden die Märkte zum Wochenstart zunächst keine gemeinsame Richtung.

04.12.2023 08:45