Zum Wochenschluss deuten die vorbörslichen Indikationen auf eine leicht freundliche Eröffnung an der Schweizer Börse hin. Damit würde der SMI an seine positive Vortagestendenz anknüpfen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell eine leicht negative Bilanz ab - es wäre die fünfte Minuswoche in Folge. Die Vorgaben sprechen derweil laut Händlern für einen versöhnlichen Wochenausklang. Die Wall Street schloss fester und auch in Asien überwiegen die Kursgewinne.