Auf den hiesigen Aktienmarkt dürften die Auswirkungen allerdings eher gering sein, da im Leitindex SMI bekanntlich viele defensive Titel enthalten sind. Weitere Störmanöver gibt es derweil von der Politik. So hat das US-Militär in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Der Iran holte in Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain sowie Katar aus.
Die meisten Börsianer lassen sich davon allerdings nicht mehr allzu stark beeindrucken. Entsprechend notiert der Ölpreis (Brent) am Freitagmorgen mit rund 84 US-Dollar praktisch unverändert zum Vorabend.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI um 08.15 Uhr 0,30 Prozent tiefer bei 14'225 Punkten, wobei 19 der 20 Einzelwerte tiefer gestellt werden. Der Mid-Cap-Index SMIM büsst ebenfalls in dieser Grössenordnung ein. Am Vortag hatte der SMI zum Schluss 0,28 Prozent verloren, wobei vor allem Partners Group und ABB nach Zahlen bzw. einer teuren Akquisition unter Druck gestanden und zum Schluss je rund 6 Prozent eingebüsst hatten.
Firmen-News aus dem SMI-Bereich sind Mangelware. Einzig Novartis hat in der Nacht auf Freitag die US-Zulassung für das Medikament Fabhalta bei Nierenerkrankung vermeldet. Entsprechend sind die Papiere des Basler Pharmakonzerns auch die einzigen mit einem leichten Plus (+0,2 Prozent.
Am Schluss der Tabelle werden Logitech (-0,9 Prozent), Partners Group (-0,7 Prozent) und Richemont (-0,4 Prozent) geführt.
Mehr Firmennews gibt es aus dem breiten Markt. Vor allem die Papiere von Georg Fischer (+5,2 Prozent) sind nach Halbjahreszahlen vorbörslich stark gesucht. Der Schaffhauser Konzern hat für das Gesamtjahr 2026 die bisherige Prognose für das fortgeführte Flow-Solutions-Geschäft erhöht.
Rieter (-2,2 Prozent) und DKSH (-1,3 Prozent) werden derweil - ebenfalls nach Zahlen - tiefer gestellt. Unter Druck sind zudem Technologiewerte wie Ams Osram (-2,9 Prozent), VAT (-2,0 Prozent) oder Comet (-1,4 Prozent).
uh/to
(AWP)