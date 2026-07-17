Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen etwas tiefer eröffnen. Die Vorgaben sind vor allem für Technologie-Werte sehr schwach. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan (Nikkei) standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, hiess es im Handel dazu. Selbst Zahlen und Prognosen, die zum Teil deutlich über den Expertenerwartungen lagen, konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.