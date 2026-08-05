Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an die positiven Entwicklung der Vortage anknüpfen und den dritten Tag in Folge zulegen. Unterstützung liefern die Rekordstände an der Wall Street, Kursgewinne in Asien sowie der tiefere Ölpreis nach weiteren Entspannungssignalen im Nahostkonflikt. So stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal «Axios» zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.