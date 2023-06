Der Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag von Vorsicht geprägt sein. Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet eine Pause bei den Leitzinserhöhungen eingelegt hat, richtet sich nun das Augenmerk auf den Zinsentscheid der EZB im Tagesverlauf. Die Vorgaben aus Übersee werden am Markt als tendenziell freundlich gesehen. Die Wall Street hat zwar uneinheitlich geschlossen, der Leitindex Dow Jones dämmte aber seine Verluste bis Handelsschluss klar ein. In Asien überwiegen unterdessen am Donnerstagmorgen die Kursgewinne.

15.06.2023 08:45