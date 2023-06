Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein weiterer Tag mit nachgebenden Kursen ab. Grund dafür sind laut Händlern die negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Die am Vortag von US-Notenbankchef Jerome Powell gemachten Aussagen über die Inflation hatten neue Zinssorgen angefacht. Es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken, so Powell. Dies deute auf steigende Zinsen wohl bis Ende Jahr hin, heisst es am Markt.

22.06.2023 08:45