Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag gemäss vorbörslicher Indikationen kaum verändert erwartet. Vor der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr dürften sich die Marktteilnehmer aber sehr zurückhalten. Derweil fehlen andere wichtige Impulse wie etwa Vorgaben aus den USA, weil dort am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Allerdings beraten auch Währungshüter in Grossbritannien und Norwegen über ihre geldpolitische Ausrichtung. Derweil ist der Unternehmenskalender kurz vor dem Ende des ersten Halbjahres noch sehr dünn.