Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag eine Spur schwächer erwartet. Zwar sind die Vorgaben aus den USA positiv, nachdem am Vortag im späten Handel neue Höchstkurse verzeichnet wurden. Die Luft sei inzwischen aber doch recht dünn, heisst es von Händlern. Auch werde die Stimmung von dem sich zuspitzenden Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell etwas getrübt. Denn dabei geht es letztlich um die Unabhängigkeit und das Vertrauen in die Notenbank. Aber derzeit bewerteten die Marktteilnehmer die weiterhin brummende US-Wirtschaft noch als wichtiger als die politischen Störungen, meint ein Händler.