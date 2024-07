Das am Vorabend nach Handelsschluss veröffentlichte Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung hat die abwartende Haltung der Währungshüter erneut bestätigt. Sie bräuchten erst weitere Daten, die belegten, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewege, um die Zinsen zu senken, so die Kernaussage. Entsprechend gespannt warten die Marktteilnehmer auf den morgigen Freitag, wenn in den USA monatliche Jobdaten anstehen. Sie fliessen in die Zinspolitik des Fed mit ein.