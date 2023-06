Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine kaum veränderte Eröffnung ab. An den Märkten sei es in den letzten Tagen zu einem deutlichen Stimmungsumschwung in Bezug auf die Weltwirtschaft gekommen, heisst es von Händlern. Steigende Anleiherenditen, angetrieben durch eine restriktivere Haltung der Zentralbanken, hätten Anleger dazu veranlasst, die Aussichten in Bezug auf Bewertungen und Wachstum neu einzustufen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen denn auch eher für einen vorsichtigen Start in die letzte Börsenwoche des ersten Semesters 2023.

26.06.2023 08:45