Darüber hinaus setzt sich der Ausverkauf im Chipsektor weiter fort. In den USA gab der Techindex Nasdaq am Dienstag den fünften Handelstag in Folge nach. In Asien wurde am Mittwochmorgen der südkoreanische Chipproduzent SK Hynix abgestraft, nachdem der Konzern trotz Rekordgewinnen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte. Nach US-Börsenschluss steht der Branche mit den Zahlen von Microsoft und Meta ein weiterer Stimmungstest bevor. Bereits am Nachmittag meldet sich der Chiphersteller Qualcomm.