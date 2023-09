Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein, sagte ein Händler. Signale für bald fallende Zinsen in nächster Zeit gebe es jedenfalls keine. Neben der US-Notenbank Fed werden in den nächsten Wochen auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) über ihre weitere Zinspolitik entscheiden, was die Nervosität an den Finanzmärkten zusätzlich erhöhe, wie es heisst. Im Tagesverlauf stehen in Europa Wachstumszahlen aus dem Euroraum auf der Agenda - Daten also, welche die EZB und auch Investoren genau anschauen dürften. Auch die am Nachmittag erwarteten wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA dürften auf Interesse stossen.