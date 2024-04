An der Schweizer Börse dürfte die Zurückhaltung bei den Investoren auch am Donnerstag anhalten. Bislang ist der Start ins zweite Quartal in dieser verkürzten Börsenwoche nach Ostern eher verhalten ausgefallen. Das zentrale Thema bleiben die Zinsaussichten der wichtigsten Notenbanken. Entsprechend werden die aktuellen Konjunkturdaten genau beäugt. In den USA fanden die Märkte zur Wochenmitte keine klare Richtung. In Asien ziehen die Kurse an zahlreichen Börsenplätzen am Morgen an.