Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen wenig veränderten Wochenauftakt hin. Damit würde der SMI nach der freundlichen Vorwoche erst einmal eine Pause einlegen. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als uneinheitlich eingestuft. Die Wall Street ging am Freitag zwar mit Gewinnen aus einer insgesamt starken Börsenwoche, in Asien überwiegen zum Wochenstart allerdings die Kursverluste.