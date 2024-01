Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nur wenig verändert in den zweiten Handelstag des neuen Jahres starten. Am Vortag hatte sich der Leitindex SMI nur dank deutlicher Kursgewinne bei den Schwergewichten gegen den Trend seiner internationalen Pendants mit einem knappen Plus aus dem Handel verabschiedet. Der Stimmungsumschwung seit Jahresbeginn zeigt sich auch bei den erneut schwachen Vorgaben: An der Wall Street haben gerade die zuletzt stark gestiegenen Tech-Werte weiter nachgegeben und auch in Asien überwiegen am Donnerstag die negativen Vorzeichen.

04.01.2024 08:45