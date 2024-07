Für Investoren sei derzeit die wichtigste Frage, ob sich der gute Jahresauftakt in der zweiten Jahreshälfte fortsetze. Immerhin sei die Entwicklung insbesondere durch die Mega-Cap US-Technologie-Aktien getrieben gewesen. Diese geringe Breite des Marktes bereite gewisse Sorgen. Kurzfristig dürften die Wahlen in Frankreich auch weiterhin beschäftigen. «Die positive Stimmung wird wahrscheinlich dem Gerede über Szenarien weichen, wie die Franzosen Marine Le Pen daran hindern werden, in der zweiten Runde der Parlamentswahlen am Wochenende eine Mehrheit im Parlament zu erlangen», denkt eine Händlerin.