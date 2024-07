Die Roche-Genussscheine werden um 0,8 Prozent fester gestellt. Der Pharmakonzern hat in den USA die Zulassung für eine Einzeldosis-Fertigspritze mit seinem Augenmittel Vabysmo erhalten. Damit können Augenärzte eine Spritze zur Behandlung von drei verschiedenen Augenerkrankungen einsetzen. Am Vortag hatte Roche mitgeteilt, dass der neuartige Wirkstoff Tiragolumab in einer Krebsstudie nicht die erhofften Ergebnisse gebracht habe. Dies liess den GS am Vortag um ein Prozent sinken.