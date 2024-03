Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Montag eine zurückhaltende Eröffnung an. Dabei dürfte der Leitindex SMI erneut in einer engen Spanne um die 11'500er Marke oszillieren, nachdem er am vergangenen Freitag bei 11'529 Punkten ein Jahreshoch markiert hatte. Die Übersee-Börsen bleiben dagegen in Rekordlaune. Nachdem die Wall Street am Freitag Höchststände verbucht hat, setzt in Asien zum Wochenstart der japanische Nikkei seine Rekordjagd mit einem Schlusskurs erstmals jenseits der 40'000-Punkte-Marke fort.

04.03.2024 08:45