Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag ein zahlenlastiger Handelstag bevor. Entsprechend vorsichtig dürften Investoren zunächst agieren, wie die nahezu unveränderte vorbörsliche Indikation zeigt. Die Vorgaben aus Übersee bieten keine klare Orientierung. Die Wall Street hat am Mittwoch zwar im Plus geschlossen, nachbörslich wurden aber die Quartalszahlen von Netflix und Tesla eher enttäuscht aufgenommen. In Asien finden die Märkte keinen einheitlichen Nenner.

20.07.2023 08:45