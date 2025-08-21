Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine nahezu unveränderte Eröffnung ab. Damit würde er sich eine kleine Verschnaufpause gönnen, nachdem die Tendenz im August bislang überwiegend freundlich war. Die Vorgaben aus Übersee geben derweil keine klare Richtung vor. An der Wall Street stand einer stabilen Entwicklung des Dow Jones ein tieferer Schluss der Tech-Börse Nasdaq gegenüber. Auch in Asien finden die Märkte keine einheitliche Richtung.