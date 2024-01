Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich die freundliche Tendenz vom Wochenstart am Dienstag zunächst fortsetzen. Darauf deuten die leicht positiven vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee sprechen laut Händlern ebenfalls für einen guten Auftakt. In den USA ist die Wall Street am Montag mit deutlichen Avancen aus dem Handel gegangen. Die Börsen Asiens haben nun den Staffelstab übernommen und ziehen ebenfalls an. Wichtige Impulse sind für die Börse allerdings erst im weiteren Wochenverlauf zu erwarten.

09.01.2024 08:45