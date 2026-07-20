Parallel dazu legte der Ölpreis zuletzt wieder deutlich zu. Die Nordseesorte Brent ist am Morgen erstmals seit gut einem Monat wieder über die Marke von 90 US-Dollar gestiegen. Seit Anfang Juli beträgt das Plus rund 30 Prozent.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI um 08.15 Uhr 0,10 Prozent tiefer bei 14'330 Punkten, wobei 19 der 20 Einzelwerte tiefer gestellt werden. Der Mid-Cap-Index SMIM büsst ebenfalls in dieser Grössenordnung ein. Am Freitag hatte der SMI dank seiner defensiven Ausrichtung zum Schluss ein halbes Prozent gewonnen und damit ein Wochenplus von 0,8 Prozent geschafft.
Der hiesige Markt dürfte in der Tendenz weiter von seinen defensiven Titeln profitieren, heisst es im Markt. Diese Woche stehen die drei Schwergewichte ohnehin verstärkt im Fokus, werden doch sowohl Novartis (Dienstag) als auch Roche und Nestlé (beide Donnerstag) ihre Halbjahreszahlen veröffentlichen.
Neben dem Krieg sind auch international die Unternehmen mit ihren Zahlenberichten im Fokus. Die Experten der UBS gehen in einer Kundennotiz davon aus, dass ein starkes Gewinnwachstum die globalen Märkte weiterhin stützen dürfte. Anleger sollten entsprechend auf ein diversifiziertes Engagement setzen, um vom Aufwärtstrend der Märkte zu profitieren, empfehlen sie.
Einziger Gewinner im SMI sind vorbörslich ABB (+0,4 Prozent). Die Aktie des Technologiekonzerns hatte letzte Woche nach Zahlen und der Bekanntgabe einer teuren Akquisition unter Gewinnmitnahmen gelitten und gut 5 Prozent eingebüsst, ist aber weiterhin mit Abstand bester SMI-Wert im bisherigen Jahresverlauf.
Im breiten Markt hat Belimo (+5,9 Prozent) seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Zürcher Oberländer Konzern profitiert vom starken KI-bedingten Ausbau von grossen Rechenzentren weltweit. Im Einklang mit der aktuell etwas abgeflachten diesbezüglichen Euphorie hatte die Belimo-Aktie zuletzt allerdings deutlich gelitten und gegenüber dem Höchststand von Mitte Juni fast einen Fünftel eingebüsst.
Noch etwas deutlicher gewinnen Polypeptide (+6,4 Prozent auf 44,41 Fr.). Der Pharmazulieferer soll von Samsung Biologics übernommen werden. Der südkoreanische Auftragsfertiger bietet 44,31 Franken je Aktie in bar und bewertet den hiesigen Peptidhersteller damit mit rund 1,5 Milliarden Franken. DocMorris (+2,4 Prozent) profitiert derweil von einer Hochstufung auf 'Neutral' von 'Sell' durch die UBS.
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(AWP)