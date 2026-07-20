Neben dem Krieg sind auch international die Unternehmen mit ihren Zahlenberichten im Fokus. Die Experten der UBS gehen in einer Kundennotiz davon aus, dass ein starkes Gewinnwachstum die globalen Märkte weiterhin stützen dürfte. Anleger sollten entsprechend auf ein diversifiziertes Engagement setzen, um vom Aufwärtstrend der Märkte zu profitieren, empfehlen sie.