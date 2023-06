Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit steuert der SMI auf Wochensicht zwar dennoch auf ein knappes Minus zu, für das erste Semester ergibt sich aber ein Plus von etwas mehr als 4 Prozent. Von der Wall Street kommt ebenfalls etwas Rückenwind. Dort schloss der Dow Jones am Vorabend etwas über dem Stand beim Europaschluss. In Asien finden die Märkte derweil keinen einheitlichen Nenner.

30.06.2023 08:45