Zum Wochenstart dürften allerdings zunächst die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt den Ton angeben. Hier gibt es Anzeichen einer Deeskalation. So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump in der Nacht auf seiner Plattform Truth Social.