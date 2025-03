Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montagmorgen leicht freundlich in die neue Handelswoche starten. Damit würde der Leitindex an den versöhnlichen Wochenschluss anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler unterdessen als durchwachsen. Auch wenn die Wall Street am Freitag im Plus geschlossen hat, deuten die Futures aktuell einen schwachen Wochenstart an. In Asien überwiegen derweil die Kursgewinne.