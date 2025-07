Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag laut vorbörslichen Indikationen mit leichten Verlusten in die neue Woche starten. Die Vorgaben aus den USA seien insgesamt neutral, heisst es am Markt. Zwar gab es am Freitag für den marktbreiten S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes zunächst noch weitere Rekorde, doch konnten diese letztlich nicht gehalten werden. Der Dow Jones Industrial legte sogar etwas deutlicher den Rückwärtsgang ein. Er schloss allerdings etwa dort, wo er bereits beim Europa-Schluss war. Derweil tendieren die Märkte in Asien freundlich.