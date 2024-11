Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Damit würde der Leitindex an die Aufwärtsbewegung vom vergangenen Freitag anknüpfen, wenn auch zunächst mit etwas moderaterem Tempo. Nicht zuletzt der Endspurt am vergangenen Freitag hat dem SMI am Ende zum ersten Plus nach vier Verlustwochen verholfen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen nun ebenfalls für einen guten Lauf. In den USA schloss etwa der Standardwerteindex Dow Jones am Freitag auf Rekordhöhe und auch in Asien ziehen die Kurse überwiegend an.