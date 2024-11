Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein leicht freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Damit dürfte es zumindest in der Anfangsphase zu einer gewissen Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Wochen kommen. Die Vorgaben aus den USA und Asien geben derweil keine klaren Hinweise. In den USA gingen die wichtigsten Indizes am Freitag mit Abgaben ins Wochenende, in Asien zeichnen die Aktienbörsen zum Wochenstart kein einheitliches Bild.