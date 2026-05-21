«Trumps Äusserungen sowie Berichte über drei Supertanker, die die Strasse von Hormus passierten, liessen die Ölpreise fallen, was dazu führte, dass die Renditen für US-Staatsanleihen und der US-Dollar nach ihrem jüngsten Anstieg wieder nachgaben», fasst ein Händler die Gemengelage zusammen.
Aber auch das FOMC-Protokoll von Mittwochabend sorge für eine gewisse Entspannung. Es zeigte, dass die Entscheidungsträger weiterhin offen für eine gewisse Straffung sind, sollte die Inflation hartnäckig bleiben. Der allgemeine Ton wirkte laut Händler recht ausgewogen - was ebenfalls dazu beitrug, den Druck vom Markt für US-Staatsanleihen zu nehmen.
Derweil fiel die Marktreaktion auf die mit Spannung erwarteten Zahlen vom KI-Riesen Nvidia nach Börsenschluss relativ verhalten aus. Dabei hat der Konzern erneut Rekordzahlen geliefert. «Das Fehlen jeglicher Umsätze in China im Ausblick und die Prognosen, die nur leicht über den Erwartungen lagen, liessen bei einigen Anlegern den Wunsch nach etwas mehr Feuerwerk aufkommen», urteilt ein Marktakteur.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 13'350 Punkten. Bereits am Vortag war der Leitindex zunächst mit Verlusten gestartet, schloss am Ende aber den siebten Tag in Folge im Plus.
Unter den 20 SMI-Blue-Chips fallen die beiden Versicherungskonzerne Swiss Life und Swiss Re auf. So gewinnen Swiss Life nach Zahlen gegen den Trend 0,4 Prozent hinzu. Der Konzern ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Beim Rückversicherer Swiss Re sorgt eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung durch die UBS für vorbörsliche Gewinne von 2,4 Prozent.
In den folgenden Reihen sind es ebenfalls Analystenkommentare, die für Bewegung sorgen. Sowohl Flughafen Zürich (+1,8 Prozent) als auch Lindt&Sprüngli (+1,1 Prozent) gewinnen, nachdem sie jeweils hochgestuft wurden. Burckhardt Compression (-1,8 Prozent) bilden nach einer deutlichen Kurszielsenkung dagegen das Schlusslicht.
Eher verhalten fallen zudem die Reaktionen der hiesigen Techwerte auf die Nvidia-Zahlen aus. VAT, Comet, Inficon und AMS Osram fallen vorbörslich um bis zu 0,6 Prozent zurück.
hr/rw
(AWP)