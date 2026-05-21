Aber auch das FOMC-Protokoll von Mittwochabend sorge für eine gewisse Entspannung. Es zeigte, dass die Entscheidungsträger weiterhin offen für eine gewisse Straffung sind, sollte die Inflation hartnäckig bleiben. Der allgemeine Ton wirkte laut Händler recht ausgewogen - was ebenfalls dazu beitrug, den Druck vom Markt für US-Staatsanleihen zu nehmen.