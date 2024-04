Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag etwas höhere Kurse erwartet. Zwar sind die Vorgaben aus den USA nach der überraschend hohen Inflation negativ. Doch habe der hiesige Aktienmarkt diese Zahlen zu einem guten Teil bereits am Vortag eingearbeitet, so dass es nun zu einer Stabilisierung kommen könnte, heisst es am Markt. Zudem werde nach den jüngsten Konjunkturzahlen ohnehin nicht mehr mit einer Zinssenkung im Juni gerechnet. Dies werde in der aktuellen Kursschwäche ja auch reflektiert, heisst es weiter.