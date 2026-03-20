Der Schweizer Aktienmarkt startet nach seinen heftigen Verlusten der vergangenen beiden Handelstage einen Stabilisierungsversuch. Die Kurse an den US-Börsen zeugten am Vorabend auch von einer gewissen Nervosität angesichts der Eskalation des Iran-Kriegs, zeigten sich unter dem Strich aber weniger beeindruckt als die übrigen Weltmärkte. Dabei half auch die Entwicklung des Ölpreises, der von seinem sehr hohen Niveau etwas zurückkam. Derweil sind die Impulse aus Asien gering, denn in Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der Hang Seng und der Shanghai Composite liegen allerdings im Minus.