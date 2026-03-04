Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach dem Ausbruch des Kriegs in Iran am Mittwoch zumindest gemäss den vorbörslichen Kursen eine erster Stabilisierungsversuch ab. Nachdem der SMI an den ersten beiden Handelstagen der Woche mehr als 4 Prozent oder über 600 Punkte eingebüsst hatte, könnte es damit zu einer Verschnaufpause kommen. Noch immer notiert der hiesige Leitindex leicht über dem Schlussstand von Ende 2025. In Marktkreisen wird denn auch darauf hingewiesen, dass man aufgrund der bisherigen Verluste von einer Korrektur sprechen könne, aber noch keineswegs von einem «Crash». Die Anspannung an den Finanzmärkten bleibt aber gross, wie auch die weiteren Verluste von rund 4 Prozent des Nikkei in Tokio zeigen.