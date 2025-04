Der Schweizer Aktienmarkt versucht sich am Dienstag nach den herben Verlusten der Vortage an einer Stabilisierung. Etwas Unterstützung bekommt der SMI dabei von den Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatte der Dow Jones nach Tagen mit teils deutlichen Verlusten mal wieder im Plus geschlossen und die Tech-Börse Nasdaq zumindest einen Grossteil der Anfangsverluste bis Handelsende wett gemacht. Allerdings herrscht einen Tag vor der Bekanntgabe der US-Zölle und angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten eine hohe Nervosität am Markt. Anleger halten sich entsprechend mit neuen Risiken zurück.