Ansonsten richten sich die Augen auf die Zahlen des Chip-Giganten Nvidia. Diese kommen allerdings erst nach Börsenschluss. Die Erwartungen sind wie üblich sehr hoch. «Das Ergebnis bzw. die Marktreaktion darauf kann aufgrund der Grösse und Bedeutung von Nvidia sogar einen Trend kippen», sagte eine Händlerin. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen indes nicht auf der Agenda. Erst am Freitag rückt mit dem PCE-Preisindex aus den USA für den Monat Juli das bevorzugte Inflationsmass des Fed in den Fokus.