Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA für den neuen Börsentag präsentieren sich verhalten. Der Leitindex Dow Jones hat am Dienstagabend nach einem neuen Rekordhoch im frühen Handel leicht schwächer geschlossen. Deutlicher waren die Abgaben beim technologielastigen Nasdaq-Index. Gedämpft wird die Stimmung zum Start in den neuen Tag von den wieder gestiegenen Spannungen im Nahen Osten.