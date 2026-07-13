Im Nahen Osten hat das US-Militär in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden attackiert, nachdem die USA das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Der Iran erklärte in der Folge die Strasse von Hormus für geschlossen, laut den USA ist sie hingegen offen. Die globalen Aktienmärkte seien über das Wochenende einmal mehr zum wehrlosen Spielball der Geopolitik mutiert, lautet dazu eine Händler-Einschätzung. Das aggressive Wiederaufflammen des Iran-Konflikts halte das Parkett in Atem. Und die Unsicherheit in der Strasse von Hormus könnte über weiter steigende Ölpreise das Inflationsgespenst wieder mit voller Wucht zurückbringen.
Ölpreis wieder tiefer
Der Ölpreis hat denn auch nach seinem Rückgang von vergangener Woche von über 80 auf unter 76 US-Dollar zum Start in die neue Woche wieder sprunghaft angezogen. Aktuell liegt der Preis für ein Fass der Sorte Brent wieder klar über 79 Dollar.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr 0,32 Prozent tiefer bei 14'190 Punkten. Die Mehrheit der Blue Chips gibt vorbörslich im Bereich von 0,3 Prozent nach, wobei alle Titel im negativen Bereich stehen.
Im breiten Markt fallen EMS-Chemie mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 719 Franken gegen den negativen Trend auf. Nach starken Halbjahreszahlen vom vergangenen Freitag, welche bereits zu einem Kursplus von über 4 Prozent geführt hatten, hilft dem Titel zum Wochenstart eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux auf «Hold» von «Reduce» verbunden mit einem deutlich höheren Kursziel (neu: 720 Fr.).
cf/hr
(AWP)