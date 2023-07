Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zunächst freundlich zu- und hergehen. Darauf weisen die leicht festeren vorbörslichen Indikationen hin. Am Montag war dem Leitindex SMI nach der schwachen Vorwoche eine zaghafte technische Erholung geglückt. Die Vorgaben aus Übersee sprechen nun zunächst für eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Nachdem die Wall Street im Plus schloss, geht es am Dienstagmorgen auch in Asien überwiegend aufwärts.

11.07.2023 08:45