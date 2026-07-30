Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf eine klar tiefere Eröffnung zu. Seit dem Rekordhoch über 14'650 im frühen Handel des Vortages geht es damit weiter bergab. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Nach der erneuten Verlängerung der Zinspause durch das Fed gehen die Experten weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins bei der kommenden Sitzung erhöhen wird, die Mehrheit bröckelt aber. Denn ob eine Zinserhöhung derzeit Sinn ergeben würde, ist zunehmend umstritten.