Hierzulande sorgt ausserdem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für Impulse. So haben unter anderem die Technologiegruppe Oerlikon, die Walliser Kantonalbank und die Immobiliengesellschaft PSP ihre Zahlen vorgelegt. Nachbörslich werden zudem Resultate des Bankensoftwareherstellers Temenos sowie des Augenheilkonzerns Alcon erwartet. Makroökonomisch bleibt es derweil vergleichsweise ruhig. Im Fokus stehen US-Daten zum Konsumentenvertrauen, zu den Hauspreisen und zur Entwicklung der Industrie.