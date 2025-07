Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein schwächerer Start in die neue Woche ab. Die Ankündigung der USA von Extra-Zöllen in Höhe von 30 Prozent auf EU-Waren ab 1. August belastet das Sentiment. Dies ist eine negative Überraschung, war doch eigentlich nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. «Warum lange verhandeln, wenn man mit einem einzigen Tweet an einem Samstagmorgen Zölle in Höhe von 30 Prozent ankündigen kann und sich so gleichzeitig sämtliche Schlagzeilen der Wochenendpresse sichert?», umschreibt ein Händler die Taktik von Trump. In der Schweiz geht derweil das Warten auf den Zollbrief aus den USA weiter.