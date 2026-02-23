Der Start in die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen des Dauerthemas US-Zölle und der damit verbundenen Unsicherheit. Für den SMI deuten die vorbörslichen Indikationen entsprechend eine etwas schwächere Eröffnung an. Nach seiner Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof am vergangenen Freitag kündigte US-Präsident Donald Trump an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. Die Zolllandschaft sei jetzt unsicherer als zuvor, kommentiert ein Stratege. Und Unsicherheit sei sowohl für die Wirtschaft als auch den Markt eine schlechte Nachricht.