Aus Sicht des US-Präsidenten ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs zudem noch nicht zufriedenstellend, wie er am Vorabend an einer Sitzung im Weissen Haus erklärte. «Bomben statt weisser Rauch», heisst es denn auch in einer Markteinschätzung der Commerzbank. Am Ende der vergangenen Woche habe es noch so ausgesehen, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen habe die Stimmung aber wie so oft einmal mehr gedreht. Sollten auch heute keine signifikanten Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt werden, dürfte sich der Markt am Nachmittag auf die Reihe an US-Daten konzentrieren, die zur Veröffentlichung anstehen, so die Bank.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr 0,64 Prozent tiefer bei 13'540,00 Punkten.
Ölpreis zieht leicht an
Der Ölpreis als Barometer für die Befindlichkeiten der Marktteilnehmer hat zuletzt wieder leicht zugelegt. Nach einem Tief von unter 95 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent am Vortag, hat sich der Preis in den frühen Morgenstunden wieder auf über 98 Dollar erhöht. Immerhin bleibt er damit aber noch unter 100 US-Dollar. Anfang Mai mussten zeitweise bis zu 115 Dollar hingelegt werden.
Von den 20 SMI-Werten geben alle nach, am stärksten Alcon (-1,1 Prozent) sowie Holcim (-1,0 Prozent), Richemont und Sika (je -0,8 Prozent). Am wenigsten unter Druck stehen vorbörslich defensive Werte wie Swisscom (-0,3 Prozent) und Nestlé (-0,5 Prozent).
Im breiteren Markt ziehen gegen den Trend Galenica (+0,2 Prozent) nach Zahlen sowie Basilea (+1,4 Prozent) nach einer Meilensteinzahlung an.
cf/ra
(AWP)