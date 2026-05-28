Aus Sicht des US-Präsidenten ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs zudem noch nicht zufriedenstellend, wie er am Vorabend an einer Sitzung im Weissen Haus erklärte. «Bomben statt weisser Rauch», heisst es denn auch in einer Markteinschätzung der Commerzbank. Am Ende der vergangenen Woche habe es noch so ausgesehen, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen habe die Stimmung aber wie so oft einmal mehr gedreht. Sollten auch heute keine signifikanten Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt werden, dürfte sich der Markt am Nachmittag auf die Reihe an US-Daten konzentrieren, die zur Veröffentlichung anstehen, so die Bank.