«Derzeit kann man nicht sagen, wie sich die Situation weiter entwickelt, aber die vergangenen zwei Monate sind nicht gerade ermutigend», sagte eine Börsianerin am Morgen. Hinzu komme, dass der Freitag immer ein kritischer Tag sei, da zuletzt viele richtungsweisende Entscheidungen der USA über das Wochenende verkündet wurden. Anleger betrieben daher wohl im heutigen Handel Schadensbegrenzung. Auch im Zollstreit mit der EU goss US-Präsident Donald Trump erneut Öl ins Feuer, während ein Gericht seinen weltweiten 10-Prozent-Zoll kippte. In dieser Gemengelage steht am Nachmittag zudem der US-Arbeitsmarktbericht für den April auf der Agenda.