In den USA verlagere sich der Fokus von Zinserwartungen und Nahost-Sorgen auf die üppig gefüllte Berichtssaison-Agenda, heisst es am Markt. Es handle sich um die wichtigste Woche der US-Berichtssaison mit allein vier Zahlenvorlagen (Meta, Alphabet, Tesla und Microsoft) aus dem Kreise der «Magnificent 7», also den wertvollsten Technologieaktien. Als erstes dieser vier legte bereits am Vorabend Tesla einen mehr als halbierten Gewinn vor. Der Markt hatte aber offenbar noch schlimmeres erwartet, denn nachbörslich zog die seit Jahresbeginn deutlich gefallene Aktie stark an.