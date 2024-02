Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas schwächer. Eine kleine Verschnaufpause zu Beginn der neuen Woche käme nicht unerwartet. So hat der SMI nach dem starken Lauf der vergangenen zwei Wochen mit einem Anstieg um rund 400 Punkte am Freitag bei knapp über 11'500 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. So hoch stand der Schweizer Leitindex letztmals im Mai 2023.

26.02.2024 08:45